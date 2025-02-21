"القسام" تعلن الإفراج عن 6 أسرى غدا السبت

نيوز – دولي

أعلن المتحدث باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، أن حركة حماس قررت الإفراج عن 6 أسرى إسرائيليين يوم غد السبت في إطار صفقة طوفان الأقصى.

وقال إن الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم هم: 1. ميمون كوهن 2. عمر شيم توف 3. عومر فنكرت 4. تال شوهام 5. أفيرا منغستو 6.

