الموعد سيحدد لاحقا.. وزير الخارجية السوري يتلقى دعوة رسمية لزيارة العراق

أعلن في السورية، أن الوزير الشيباني تلقى دعوة رسمية لزيارة جمهورية العراق، لبحث عدد من المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية بين .

وأوضح المكتب في بيان، أن موعد الزيارة سيتم تحديده لاحقًا، بعد استكمال جدول الأعمال وإجراء المشاورات التقنية اللازمة لتنسيق التوقيت المناسب.