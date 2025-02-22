جدل جثة المحتجزة الإسرائيلية بيباس.. عائلتها تكشف القصة الكاملة

وذكرت العائلة في بيان: "عقب تحديد الهوية في الطب الشرعي، تلقينا هذا النبأ الذي كنا نخشاه، شيري قُتِلت أثناء الأسر وعادت الآن إلى طفليها، زوجها، أختها، وكل عائلتها".بدورها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه تم التعرف على جثة الرهينة الإسرائيلية شيري بيباس.وكانت حركة حماس قد سلمت الجثة في وقت متأخر الجمعة إلى الصليب الأحمر، بعد اعترافها بحدوث خطأ.وأوضحت حماس أن جثة الرهينة تحولت إلى أشلاء بعد قصف إسرائيلي على موقع تواجدها واختلطت بأشلاء ضحايا آخرين. كما رفضت الحركة تحميل لها بالمسؤولية عن مقتل عائلة بيباس التي كانت محتجزة في قطاع .وكان من المفترض فعليا إعادة رفات مع رفات طفليها الصغيرين إلى إسرائيل، الخميس، لكن النعش الذي سلمته حماس إلى الصليب كان يحتوي على جثمان امرأة مجهولة الهوية.