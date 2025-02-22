وزير الداخلية الإيراني في بغداد.. ماهي الملفات التي سيبحثها؟

وبحسب تقرير وكالة أنباء "إرنا" عن وزارة الداخلية، فقد وصل اسكندر مؤمني، بدعوة رسمية من نظيره إلى اليوم السبت في زيارة تستغرق يومين، وقد قام باستقباله وزير الداخلية الفريق زياد زياد، وسفير محمد كاظم الصادق.وتهدف هذه الزيارة الى مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات والتعاون في قضايا الحدود وحل مشاكل الحدود، فضلا عن التنسيق الأولي لمراسم الأربعين.ويرافق بورجمشيديان، وزير الأمن وإنفاذ القانون، والعميد سيد تيمور حسيني، رئيس شرطة راهور فراجا، مؤمني في هذه الرحلة.