إعلام إيراني يكشف الشخصيات الحكومية المشاركة في تشييع السيد حسن نصر الله

ونقل موقع "إنصاف نيوز" الإصلاحي عن مصدر حكومي قوله، إن "الرئيس مسعود بزشكيان لن يشارك في مراسم تشييع العام لحزب الله حسن نصر الله"، من دون تقديم المزيد من المعلومات.من جانبها، بررت وكالة أنباء "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري غياب بزشكيان عن مراسم التشييع بعدم قيام الحكومة اللبنانية بدعوته لحضور المراسم.وقالت الوكالة "إن حضور محمد باقر قاليباف، رئيس الإيراني، سيتم بعد متابعاته الشخصية وبناءً على دعوة من نبيه بري، رئيس اللبناني".وذكرت وكالة أنباء "مهر" أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيشارك مع قاليباف في مراسم تشييع حسن نصر الله.