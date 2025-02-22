لجنة مراسيم تشييع السيد الشهيد نصر الله تصدر توجيهات للمشيعين

نيوز – دولي

أصدرت اللجنة التنظيمية العليا لمراسيم تشييع الشهيدين الشهيد حسن نصرالله والسيد صفي الدين، اليوم السبت، توجيهات للمشيعين.

وقالت اللجنة خلال مؤتمر الصحفي: إن "على المشيعين على حرمة المناسبة، وتجنب مضايقة الآخرين، والالتزام بالتعليمات، وكذلك يجب أن لا يكون إحياء المناسبة فيه إزعاج وإلحاق أذى بالناس".

وشددت اللجنة على "ضرورة مع الجهات المسؤولة عن توفير الحماية للمشيعين، والالتزام بالتعليمات التي تصدر من الجهات المسؤولة عن هذا الحدث المهم"، داعية الى "عدم الانصياع للحرب النفسية التي يحاول البعض إثارتها من أجل تقليل نسبة المشاركة في تشييع الشهيدين".

وأكدت على أهمية المشاركة بقوة في تشييع هذين الرمزين الكبيرين".