شاهد.. اسير اسرائيلي يقبل رؤوس مقاتلي كتائب القسام

نيوز- دولي

أقدم أحد الأسرى الثلاثة الذين أفرجت عنهم حماس، اليوم السبت، بإطار الدفعة السابعة من صفقة التبادل عل تقبيل رؤوس عناصر من كتائب القسام كانوا يرافقونه، في خطوة لافتة.

وظهر الأسرى الإسرائيليون الثلاثة بحالة جسدية جيدة نسبيا، وقد حيوا الحاضرين بحرارة، وأقدم أحدهم على تقبيل رأس أحد جنود كتائب القسام.

وأكملت حماس اليوم الدفعة السابعة من عملية تبادل الأسرى، حيث سلمت أسيرين إسرائيليين صباحا في منطقة رفح إلى الصليب الأحمر، ومن ثم سلمت في دفعة ثانية 3 أسرى إسرائيليين آخرين في منطقة النصيرات وسط غزة، فيما قررت الجندي الإسرائيلي الأسير هشام في مدينة غزة دون مراسم، احتراما لفلسطينيي الداخل.

بدوره، قال القيادي في حركة حماس مرداوي إن "تقبيل رأس أحد أفراد كتائب القسام من قبل أسير يمكن أن يحمل دلالات متعددة، حسب السياق والنية وراء الفعل"، مشيرا إلى أنه "قد يدل على التقدير والاحترام وقد يكون تعبيرا عن الامتنان والاحترام لدور كتائب القسام في تحريره والدفاع عنه من محاولات القتل، وقد يكون أيضا تعبيرا عن التأثر والفرح".