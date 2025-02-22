إسرائيل تفرج عن مئات الأسرى بإطار صفقة التبادل بينهم اسير منذ 14 عاما

نيوز – دولي

أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم السبت، عن مئات الأسرى الفلسطينيين بإطار صفقة التبادل مع حركة حماس.

ومن بين المفرج عنهم اليوم، ضياء الآغا وهو أقدم أسرى قطاع غزة، بالإضافة إلى المهندس ضرار أبو سيسي، الذي شارك رئيس جهاز "الشاباك" حينها يورام كوهين في عملية خطفه من أوكرانيا عبر طائرة خاصة، وذلك بعد 14 عاما من الاعتقال بتهمة المشاركة في العمل العسكري في كتائب القسام.

وكشف إعلام الأسرى في فلسطين، الجمعة عن أعداد الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم السبت، في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، بين حركة "حماس" وإسرائيل.

وقال إعلام الأسرى، في بيان "سيفرج عن 50 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، و60 أسيرا من الأحكام العالية، و47 أسيرا من أسرى "وفاء الأحرار" المعاد اعتقالهم، و445 أسيرا من أسرى قطاع الذين جرى اعتقالهم بعد الـ7 من تشرين الاول 2023.