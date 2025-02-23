تواجد في العراق.. معلومات عن رئيس هيئة الأركان الأميركية

نيوز – دولي

سلطت صحيفة بوست الأميركية، الضوء على المسيرة المهنية للجنرال المتقاعد دان كين الذي رشحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئاسة هيئة أركان الجيش الأميركي ليحل محل الجنرال تشارلز براون، الذي عينه الرئيس السابق جو بايدن.

وقالت الصحيفة إن كين أشاد به ترمب منذ عام 2019، عندما في قيادة عملية بالعراق ضد تنظيم خلال فترة ولاية ترمب الأولى.

وعمل كين لمدة ثلاث سنوات في وكالة حتى 2024.

ووصل كين إلى رتبة جنرال لوتنانت في عام 2021، وكان آخر منصب حكومي له هو المدير المساعد للشؤون العسكرية في وكالة المخابرات .

وهو جنرال يحمل ثلاث نجوم وهي رتبة غير عادية بالنسبة لمرشح لشغل أحد أعلى المناصب في الأميركية (البنتاغون) حيث كان كل من تم تعيينه سابقاً لمنصب رئيس هيئة الأركان المشتركة منذ عام 1949 إما جنرالاً وإما أميرالاً.

وقاد براون القوات الجوية قبل تعيينه، وكان الجنرال مارك ميلي، سلفه، رئيساً لأركان الجيش.

وإذا تم التصديق على ترشيحه، فسيتم ترقية كين إلى رتبة جنرال ويصبح الضابط الأعلى رتبة في القوات المسلحة الأميركية أثناء توليه المنصب.

ولفتت الصحيفة إلى أنه كان نائباً لقائد قوة العمليات الخاصة التي تحارب داعش، في عامي 2018 و2019.

وقبلها خدم في القوات الجوية لأكثر من عقدين من الزمان. وقالت إن كين شخص غير معروف نسبياً، لكن ترمب ذكره مرتين على الأقل في السنوات السابقة.

ففي عام 2019، روى ترمب قصة جنرال يُدعى «كين» التقى به وأحبه في .

وقال ترمب على منصة تروث سوشيال، في إشارة إلى تنظيم داعش: ان "الكثير مما يسمى بـ(عباقرة) الجيش قالوا إن الأمر سيستغرق سنوات لهزيمة (داعش)، الا ان الجنرال كين اكد إنه يمكن القيام بذلك بسرعة، وقد أوفى بوعده".

وهذا صدى لحكاية رواها ترمب منذ ما لا يقل عن 6 سنوات في مؤتمر عندما وصف الرئيس رجلاً مثالياً يُدعى كين تحدث إليه أثناء زيارته للقوات في العراق، وأخبره أن مهمتهم يمكن أن "تنتهي تماماً في غضون أسبوع واحد إذا تمكنوا من استخدام المزيد من القوة"، وقال ترمب إنه رد: "لماذا لم يخبرني جنرالاتي الآخرون بذلك؟".

وفي خطابه بمؤتمر خلال عام 2024، أثار ترمب مرة أخرى ذكر كين الذي التقى به في أثناء حديثه عن الجنرالات الذين اضطر إلى إبعادهم أثناء وجوده في منصبه، وقال ترمب في تصريحاته: "كان لدي جنرالات كانوا صارمين حقاً ولدينا جيش عظيم".

ووفقاً لصفحته على موقع «لينكد إن»، عمل كين أيضاً في القطاع الخاص حيث قدم المشورة لشركة «فوياجر» للأمن وتكنولوجيا الفضاء، وكذلك شارك في تأسيس شركة طيران خاصة مقرها تكساس تم الاستحواذ عليها لاحقاً.