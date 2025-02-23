تواجد في العراق.. معلومات عن رئيس هيئة الأركان الأميركية

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
01:30 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
قتيل ومصاب بنزاع عشائري في المثنى
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-517413-638759173667158214.jpg
تواجد في العراق.. معلومات عن رئيس هيئة الأركان الأميركية
دوليات
2025-02-23 | 09:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,121 مشاهدة
السومرية
نيوز – دولي
سلطت صحيفة
واشنطن
بوست الأميركية، الضوء على المسيرة المهنية للجنرال المتقاعد دان كين الذي رشحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئاسة هيئة أركان الجيش الأميركي ليحل محل الجنرال تشارلز براون، الذي عينه الرئيس السابق جو بايدن.
وقالت الصحيفة إن كين أشاد به ترمب منذ عام 2019، عندما
ساعد
في قيادة عملية بالعراق ضد تنظيم
داعش
خلال فترة ولاية ترمب الأولى.
وعمل كين لمدة ثلاث سنوات في وكالة
الاستخبارات
المركزية
حتى 2024.
ووصل كين إلى رتبة جنرال لوتنانت في عام 2021، وكان آخر منصب حكومي له هو المدير المساعد للشؤون العسكرية في وكالة المخابرات
المركزية
.
وهو جنرال يحمل ثلاث نجوم وهي رتبة غير عادية بالنسبة لمرشح لشغل أحد أعلى المناصب في
وزارة الدفاع
الأميركية (البنتاغون) حيث كان كل من تم تعيينه سابقاً لمنصب رئيس هيئة الأركان المشتركة منذ عام 1949 إما جنرالاً وإما أميرالاً.
وقاد براون القوات الجوية قبل تعيينه، وكان الجنرال مارك ميلي، سلفه، رئيساً لأركان الجيش.
وإذا تم التصديق على ترشيحه، فسيتم ترقية كين إلى رتبة جنرال ويصبح الضابط الأعلى رتبة في القوات المسلحة الأميركية أثناء توليه المنصب.
ولفتت الصحيفة إلى أنه كان نائباً لقائد قوة العمليات الخاصة التي تحارب داعش، في عامي 2018 و2019.
وقبلها خدم في القوات الجوية لأكثر من عقدين من الزمان. وقالت إن كين شخص غير معروف نسبياً، لكن ترمب ذكره مرتين على الأقل في السنوات السابقة.
ففي عام 2019، روى ترمب قصة جنرال يُدعى «كين» التقى به وأحبه في
العراق
.
وقال ترمب على منصة تروث سوشيال، في إشارة إلى تنظيم داعش: ان "الكثير مما يسمى بـ(عباقرة) الجيش قالوا إن الأمر سيستغرق سنوات لهزيمة (داعش)، الا ان الجنرال كين اكد إنه يمكن القيام بذلك بسرعة، وقد أوفى بوعده".
وهذا صدى لحكاية رواها ترمب منذ ما لا يقل عن 6 سنوات في مؤتمر عندما وصف الرئيس رجلاً مثالياً يُدعى كين تحدث إليه أثناء زيارته للقوات في العراق، وأخبره أن مهمتهم يمكن أن "تنتهي تماماً في غضون أسبوع واحد إذا تمكنوا من استخدام المزيد من القوة"، وقال ترمب إنه رد: "لماذا لم يخبرني جنرالاتي الآخرون بذلك؟".
وفي خطابه بمؤتمر خلال عام 2024، أثار ترمب مرة أخرى ذكر كين الذي التقى به في
العراق
أثناء حديثه عن الجنرالات الذين اضطر إلى إبعادهم أثناء وجوده في منصبه، وقال ترمب في تصريحاته: "كان لدي جنرالات كانوا صارمين حقاً ولدينا جيش عظيم".
ووفقاً لصفحته على موقع «لينكد إن»، عمل كين أيضاً في القطاع الخاص حيث قدم المشورة لشركة «فوياجر» للأمن وتكنولوجيا الفضاء، وكذلك شارك في تأسيس شركة طيران خاصة مقرها تكساس تم الاستحواذ عليها لاحقاً.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
الدفاع تنفي ترشيح رئيس أركان الجيش لرئاسة الحشد الشعبي
06:41 | 2025-02-09
رئيس أركان "الجيش الإسرائيلي" يحدد موعد استقالته
13:33 | 2025-01-21
تفاصيل جديدة عن العملية النوعية التي اطاحت بعناصر بارزة من أركان النظام السابق
13:58 | 2025-01-31
ضابط عراقي يحصل على "ميدالية ذهبية" بدورة أركان القوات البحرية الباكستانية (صور)
04:43 | 2025-01-05
جنرال
العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المحافظات التي عطلت الدوام يوم غد الاحد
محليات
30.3%
05:55 | 2025-02-22
المحافظات التي عطلت الدوام يوم غد الاحد
05:55 | 2025-02-22
العراق يهزم اليمن ضمن بطولة الخليج لقدامى اللاعبين
رياضة
25.08%
09:50 | 2025-02-22
العراق يهزم اليمن ضمن بطولة الخليج لقدامى اللاعبين
09:50 | 2025-02-22
السومرية تنشر قائمة بالمحافظات المعطلة غداً.. ماذا عن بغداد؟
محليات
23.56%
11:08 | 2025-02-22
السومرية تنشر قائمة بالمحافظات المعطلة غداً.. ماذا عن بغداد؟
11:08 | 2025-02-22
تفاصيل جديدة عن طقس العراق.. 13 محافظة بين الامطار والثلوج: احذروا هذه الليلة
محليات
21.05%
04:02 | 2025-02-22
تفاصيل جديدة عن طقس العراق.. 13 محافظة بين الامطار والثلوج: احذروا هذه الليلة
04:02 | 2025-02-22
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
المحتوى الناجح .. هل يعتمد على الإبداع أم العلاقات - حلقة ٢٢٦ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-23
Morning Live
المحتوى الناجح .. هل يعتمد على الإبداع أم العلاقات - حلقة ٢٢٦ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-23
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٢٢٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-23
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٢٢٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-23
عشرين
عقارات الدولة.. تقرير نيابي يكشف الاعظم المخفي! - الحلقة ٥٧ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-22
عشرين
عقارات الدولة.. تقرير نيابي يكشف الاعظم المخفي! - الحلقة ٥٧ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-22
العراق في دقيقة
22-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-22
العراق في دقيقة
22-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-22
بال 90
السومرية في رمضان | رمضان 2025
12:08 | 2025-02-22
بال 90
السومرية في رمضان | رمضان 2025
12:08 | 2025-02-22
رمضان الليلة
السومرية في رمضان | رمضان 2025
12:06 | 2025-02-22
رمضان الليلة
السومرية في رمضان | رمضان 2025
12:06 | 2025-02-22
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٢ الى ٢٨ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-22
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٢ الى ٢٨ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-22
Biotic
شغل بال العراقيين : مرض الحمى القلاعية - الحلقة ٤٥ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-21
Biotic
شغل بال العراقيين : مرض الحمى القلاعية - الحلقة ٤٥ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-21
حصاد السومرية
الجباية اموال تبلط بغداد 4 مرات - حلقة ١٤ | 2025
13:30 | 2025-02-21
حصاد السومرية
الجباية اموال تبلط بغداد 4 مرات - حلقة ١٤ | 2025
13:30 | 2025-02-21
الأكثر مشاهدة
Morning Live
المحتوى الناجح .. هل يعتمد على الإبداع أم العلاقات - حلقة ٢٢٦ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-23
Morning Live
المحتوى الناجح .. هل يعتمد على الإبداع أم العلاقات - حلقة ٢٢٦ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-23
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٢٢٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-23
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٢٢٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-23
عشرين
عقارات الدولة.. تقرير نيابي يكشف الاعظم المخفي! - الحلقة ٥٧ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-22
عشرين
عقارات الدولة.. تقرير نيابي يكشف الاعظم المخفي! - الحلقة ٥٧ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-22
العراق في دقيقة
22-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-22
العراق في دقيقة
22-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-22
بال 90
السومرية في رمضان | رمضان 2025
12:08 | 2025-02-22
بال 90
السومرية في رمضان | رمضان 2025
12:08 | 2025-02-22
رمضان الليلة
السومرية في رمضان | رمضان 2025
12:06 | 2025-02-22
رمضان الليلة
السومرية في رمضان | رمضان 2025
12:06 | 2025-02-22
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٢ الى ٢٨ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-22
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٢ الى ٢٨ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-22
Biotic
شغل بال العراقيين : مرض الحمى القلاعية - الحلقة ٤٥ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-21
Biotic
شغل بال العراقيين : مرض الحمى القلاعية - الحلقة ٤٥ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-21
حصاد السومرية
الجباية اموال تبلط بغداد 4 مرات - حلقة ١٤ | 2025
13:30 | 2025-02-21
حصاد السومرية
الجباية اموال تبلط بغداد 4 مرات - حلقة ١٤ | 2025
13:30 | 2025-02-21
اخترنا لك
نتنياهو لحكومة الشرع: اسحبوا قواتكم من جنوب سوريا
10:49 | 2025-02-23
زيلينسكي يعلن استعداده للاستقالة
10:30 | 2025-02-23
بعد رقوده في المستشفى.. البابا فرنسيس: صلوا من أجلي
09:14 | 2025-02-23
إسرائيل تعلق على تحليق المقاتلات خلال تشييع السيد الشهيد نصر الله
09:04 | 2025-02-23
البحث مستمر.. اختفاء فتاة بريطانية يحير الاستخبارات
09:04 | 2025-02-23
من هو "السيد" الذي طالبت به إسرائيل؟
08:35 | 2025-02-23
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.