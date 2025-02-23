نتنياهو لحكومة الشرع: اسحبوا قواتكم من جنوب سوريا

نيوز – دولي

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال حفل دورة ضباط للجيش اليوم الأحد، بإفراغ جنوب من قوات النظام الجديد، مشددا على أنه لن يتسامح مع تهديد الطائفة الدرزية.

وذكر نتنياهو أن "تل أبيب لن تسمح لقوات النظام السوري الجديد بالانتشار جنوب مدينة دمشق".

وتابع أنهم "مستعدون للعودة للحرب في قطاع غزة بشكل مكثف"، مشيرا إلى أن "الخطط العملياتية جاهزة".

وأفاد في كلمته أنهم "سينجزون كل أهداف الحرب إما عبر القتال وإما بالمفاوضات"، مشددا على أن "حماس لن القطاع".

وأوضح في تصريحاته أن "الدمج بين الضغط العسكري والضغط السياسي سيعيد المحتجزين".