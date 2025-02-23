الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة مبان في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، عن مهاجمة مبان عسكرية جنوبي .

وقال الجيش، "هاجمنا قبل قليل مباني عسكرية تضم وسائل قتالية في جنوب بعد رصد نشاط لحزب الله"، موضحا أن "أنشطة تشكل خرقا للتفاهمات بين ولبنان"، بحسب وصفه.

وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة بعد عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول 2023.