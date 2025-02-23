نتنياهو: لن نسمح بتهديد الطائفة الدرزية في سوريا

وحذر الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب .ومع انهيار حكم الأسد، في الماضي، نقلت قواتها للمنطقة العازلة الخاضعة لمراقبة داخل .وقال نتنياهو إن "إسرائيل ستحتفظ بمواقعها هناك كإجراء دفاعي ووفق ما تقتضي الضرورة".وأضاف نتنياهو خلال حفل تخرج في إحدى العسكرية: "لن نسمح لقوات هيئة تحرير الشام أو الجيش السوري الجديد بدخول الأراضي الواقعة جنوب دمشق. نطالب بالنزع التام للسلاح من جنوب سوريا، في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء".وأضاف: "لن نتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا".