تمرد جديد ضد ماسك وتهديدات بطرد أكثر من مليوني موظف.. ما القصة؟

وأمرت قيادات التحقيقات الفيدرالي (FBI)، و"البنتاغون"، ووزارة الخارجية، ومكتب الوطنية، ووزارة الأمن الداخلي وغيرها من الوكالات، مرؤوسيهم بعدم الاستجابة لطلب من كفاءة الحكومة الأمريكي (DOGE) للإبلاغ عن عملهم الذي قاموا به خلال الأسبوع.وكان الملياردير الأمريكي والقائم على وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية إيلوم ماسك، أمهل 2.3 مليون موظف فدرالي أمريكي 48 ساعة لتبرير وجودهم في وظائفهم قبل طردهم.وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الأمر برفض الطلب يمكن اعتباره أحد الاختبارات الجادة الأولى لمدى سلطات ماسك.ويشير هذا أيضا إلى استياء متزايد خلف الكواليس في الأمريكي بسبب تصرفات ماسك، بحسب الصحيفة.وتلقى 2.3 مليون موظف فيدرالي أمريكي رسالة إلكترونية بعد ظهر يوم السبت، طلب منهم فيها تبرير وجودهم في وظائفهم من خلال ذكر 5 أشياء أنجزوها الأسبوع الماضي.وقال إيلون ماسك، إن على هؤلاء الموظفين الاستقالة إذا لم يستطيعوا ذكر 5 إنجازات، وأعطاهم مهلة 48 ساعة للرد على الإيميل، وفي حال لم يفعلوا سيتحتم عليهم الاستقالة.