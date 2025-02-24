انفجار بالقرب من القنصلية الروسية في مدينة مرسيليا الفرنسية

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، قالت الشرطة: "نحن في انتظار معلومات إضافية ولا نؤكد أي شيء في الوقت الحالي".وأفادت صحيفة La Marseillaise بأن المنطقة محاصرة من قبل الشرطة البلدية. ومن المتوقع وصول الأميرال المسؤول عن كتيبة الإطفاء البحريين في مرسيليا إلى المكان، كما سيتم نشر تعزيزات من الشرطة الوطنية في المنطقة.هذا وأكد القنصل العام في مرسيليا، ستانيسلاف أورانسكي، للصحيفة أن الانفجار وقع داخل القنصلية.ونقلت قناة "BFMTV" التلفزيونية أن شخصا ألقى على الأرجح زجاجتين تحتويان على خليط حارق داخل الموقع. وتم العثور على سيارة مسروقة بالقرب من مكان الحادث، وفقا لما أفاده مراسل مجلة "فالور أكتويل".