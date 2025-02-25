غارات "إسرائيلية" تستهدف محيط دمشق

استهدفت غارات إسرائيلية، محيط العاصمة السورية دمشق.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها، "دوي انفجارات وطائرات تحلق على ارتفاع منخفض في دمشق".

وقالت وسائل إعلام ومصدر أمني، "طائرات حربية إسرائيلية تستهدف جنوب دمشق".

من جانبها قالت وسائل إعلام إسرائيلية، "4 غارات إسرائيلية استهدف مواقع عسكرية للنظام السابق في منطقة الكسوة بمحيط دمشق".

الى ذلك، قال لحقوق الإنسان، "للمرة الثانية خلال ساعات الإسرائيلي يشن غارات عند الحدود السورية اللبنانية".