ترامب يجمد المفاوضات مع إيران

وقالت المصادر إن وجه بتجميد المفاوضات مع لأسابيع، مع إمكان تمديد القرار، وأبلغ فريقه التفاوضي بأن فرص التوصل إلى اتفاق باتت ضعيفة.وأضافت أن اطّلعت على معلومات بشأن مخطط إيراني لاستئناف استهداف السفن وتنفيذ عمليات تتجاوز الهجمات البحرية، إلى جانب تقارير عن تصعيد حوثي محتمل في باب المندب.