ليلة ثقيلة على جنوب لبنان.. غارات استمرت حتى الفجر

واشارت الى ان "الطيران الحربي الإسرائيلي شن ليلا سلسلة غارات استهدفت مرتفع علي الطاهر ومحيط مرتفع الدبشة عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقا ودوحة كفررمان في قضاء النبطية ".وبالتزامن مع الغارات الجوية، استهدفت القوات الإسرائيلية المنطقة عينها بالقصف المدفعي حتى ساعات الفجر الأولى.كذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي ليلا وحتى ساعات الفجر عمليات تفجير في بلدات مجدلزون والمنصوري والخيام وحداثا كما نفذ عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت عددا من المناطق الحدودية جنوب .وكانت مصادر محلية لبنانية أفادت بأن غارات عنيفة بصواريخ ارتجاجية استهدفت مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفررمان، فيما دوت الانفجارات بقوة ووصل صداها إلى مدينة ومناطق محيطة بها.وأظهرت مشاهد متداولة آثار سلسلة الغارات التي استهدفت المنطقة، فيما أفادت مصادر محلية بانسحاب الطيران الحربي الإسرائيلي من أجواء الجنوب بعد تنفيذ عدة غارات عنيفة.