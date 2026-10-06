ترامب يوجه اتهاماً للاسلام بسبب احتجاجات فرنسا

وأضاف أن القضية، تتعلق بـ” ورغبته في السيطرة على دولة كانت عظيمة في يوم من الأيام”.وتشهد منذ 17 أيلول الماضي احتجاجات طلابية بدأت في إحدى المدارس الثانوية بمدينة كريتاي، على خلفية نقص الموظفين، قبل أن تمتد التحركات إلى مناطق مختلفة من البلاد.