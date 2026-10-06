الصحة العالمية تكشف حصيلة قتلى الصراع في اليمن

وقالت العالمية، "ارتفاع عدد قتلى الصراع باليمن إلى 959 والنازحين لنحو 198 ألفا منذ 6 أغسطس حتى 2 أكتوبر".

ويشهد أحداثا متسارعة، بعد إعلان القوات الحكومية السيطرة على باب المندب، وإطلاق عملية استراتيجية في العاصمة ، في وقت ينفي الحوثيون التقدم الميداني الحكومي.