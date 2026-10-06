دوي انفجار في جزيرة قشم جنوبي إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الثلاثاء، بدوي انفجار في جنوبي البلاد.

وقالت الإيرانية، "دوي انفجار من جهة البحر في جنوبي البلاد والجزيرة لم تتعرض لأي استهداف".

ويأتي هذا في ظل تصاعد النزاع بين والولايات المتحدة، وما ترتب عليه من شبه توقف لحركة الملاحة عبر ، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية لنقل النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.