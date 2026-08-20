إيران ترد على منشور ترامب بشأن "يوم النصر الاقتصادي"

وقال عراقجي في تصريحات صحفية: ان "ما يسمى بيوم النصر الاقتصادي ليس إلا محاولة لصرف الأنظار عن أزمة الداخلية: ديون غير مسبوقة وتكاليف فوائد متزايدة".وأردف: "إن تمسك بسياسات فاشلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الهزيمة، وإلى استعداء الإيرانيين. إن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم".