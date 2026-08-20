الدفاع التركية تنفي وجود بعثة عسكرية في قاعدة أبو الظهور السورية



ـ دولي



أكدت ، اليوم الخميس، أن أي وفد عسكري لم يكن موجوداً في القاعدة الجوية السورية.





وذكرت الوزارة، في بيان: إن "أي وفد عسكري تركي لم يكن موجوداً في القاعدة الجوية السورية المستهدفة قبل أو أثناء الغارات (الإسرائيلية)".



وشددت الوزارة على "ضرورة وقف (إسرائيل) هجماتها المتهورة، والالتزام بالقانون الدولي من أجل السلام والاستقرار في والمنطقة".