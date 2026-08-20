البنتاغون: نحو 800 قتيل وجريح من الجنود الامريكان منذ بدء الحرب مع ايران

وقالت الوزارة في بيان تابعته ، ان "قاعدة بيانات ضحايا الحرب التابعة للبنتاغون أظهرت تسجيل أكثر من 50 إصابة إضافية ليرتفع إجمالي المصابين إلى 757 منذ انطلاق العمليات في 28 شباط".وكانت الوزارة قد استحدثت، الشهر الماضي، فئة "العمليات الخارجية" لتسجيل ضحايا وجرحى عمليات بدأت في 7 تموز، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه العمليات أو مواقع الإصابات.ويتزامن هذا التاريخ مع إخطار ببدء نزاع جديد مع بموجب قانون صلاحيات الحرب.وتأتي الأرقام بعد انتقادات وجهت للبنتاغون إثر حذف مؤقت لأربع وفيات وعشرات الإصابات من قاعدة البيانات، قبل إعادتها لاحقا، إذ عزت الوزارة التغييرات إلى "اضطرابات مؤقتة في البيانات".