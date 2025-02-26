ما خيارات دمشق الجديدة في الرد على العدوان الإسرائيلي؟

وطرح مدونون ونشطاء التواصل الاجتماعي العديد من الأسئلة حول الإستراتيجية التي ستتبناها القيادة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، الذي تولى الحكم بعد سقوط النظام السابق بقيادة الرئيس المخلوع بشار الأسد.وأشاروا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي انتهك بشكل متكرر، مستهدفًا دمشق ومناطقها المحيطة، وكان التساؤل الأبرز: ما خيارات دمشق بالرد على العدوان الإسرائيلي وهل ستحتفظ القيادة الجديدة بحق الرد كما فعل النظام السابق، أم ستتخذ خطوات تصعيدية في مواجهة هذا العدوان؟ويرى بعض المغردين أن هذه الغارات المتكررة تمثل استفزازًا واضحًا للنظام الجديد في دمشق، وجسّ نبضٍ لردة فعله على العدوان الإسرائيلي المتزايد، وأكد هؤلاء أن مواجهة هذه الاعتداءات تحتاج إلى قراءة دقيقة للموقفين الإقليمي والدولي، في ظل التركيز الإسرائيلي الواضح على فرض سياسة الأمر الواقع في جنوب .وأشار بعض النشطاء إلى أن هذه الغارات جاءت ردا من قبل على بيان المؤتمر السوري الأخير المنعقد في دمشق، والذي حمل رسائل قوية تتعلق بالسيادة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الداخلي. واعتبروا أن تسعى لإحباط أي محاولات للنظام السوري الجديد لاستعادة الاستقرار والنفوذ، مؤكدين أن الاحتلال الإسرائيلي يمثل "شرًا مطلقًا" لا يضيع أي فرصة لإبقاء تحت ضغط دائم.ففي ظل استمرار هذه الغارات والاعتداءات، يرى البعض أن خيارات القيادة السورية الجديدة أصبحت محدودة جدًا. فقد أشار مدونون إلى أن تسعى لتحويل منطقة جنوب دمشق إلى منطقة منزوعة السلاح، وأن القيادة السورية قد تجد نفسها مضطرة للقبول بهذا الواقع، ما لم تبادر إلى تشكيل جبهة مقاومة لإجهاض هذه المشاريع. ومع ذلك، فإن مثل هذا القرار قد يعرض البلاد لمزيد من العقوبات الدولية، ويشعل مواجهة جديدة في وقت لم تتعافَ فيه بالكامل من تداعيات الحرب الداخلية الطويلة.وأضاف البعض أن غياب التحرك الدبلوماسي السوري نحو مجلس الأمن، وعدم تحميل الجامعة العربية مسؤولياتها، فضلًا عن غياب ردود فعل مباشرة على التصريحات الإسرائيلية، كلها عوامل تساهم في تمادي في انتهاكاتها للأراضي السورية. ودعوا إلى ضرورة مصارحة الشعب السوري، ووضعه في صورة التطورات، وتهيئته لأي خطوات مستقبلية قد تتطلب مواجهات مباشرة مع الاحتلال.وطالب ناشطون سوريون القيادة الجديدة بالإسراع في تشكيل حكومة شاملة، وتعيين مندوب قوي يمثل الثورة السورية في مجلس الأمن ليسلط الضوء على العدوان الإسرائيلي على دمشق.واعتبروا أن هذا الإجراء أصبح حاجة ملحّة لتعزيز الجهود الدبلوماسية لمواجهة الضغوط الإسرائيلية والدولية.ومن ناحية أخرى، رأى محللون أن القيادة الجديدة لا تملك رفاهية التأجيل أو التردد في اتخاذ موقف حاسم. واعتبر البعض أن تأجيل حل مشكلة "قسد" كان من أكبر الأخطاء التي وقعت فيها الإدارة الجديدة، لأن إسرائيل، التي تتحالف مع "قسد" تستغل هذا الملف لاختلاق مزيد من التعقيدات وفرض جبهات حرب متعددة على دمشق، خاصة مع اقتراب هذه الجبهات من العاصمة.