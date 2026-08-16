أزمة الطيارين الثلاثة.. طهران تتهم قطر بالمماطلة وتطالب بتحقيق ميداني

ودعا قائد لجنة البحث عن المفقودين في الأركان المسلحة الإيرانية، العميد ، الحكومة القطرية إلى منح التسهيلات والتصاريح اللازمة لفريق فني من خبراء لإجراء تحقيق ميداني، بدلاً من سياسة العرقلة والمماطلة المستمرة.وأوضح باقر زادة أن الطيارين الثلاثة أُسروا أحياء بعد قفزهم من طائرتي "سوخوي-24" إثر إصابتهما بنيران دفاعية في 2 مارس/آذار 2026، مشيراً إلى قيادته خاطبت رئيسة ، مريانا سبولياريتش، للتدخل الفوري لزيارة المحتجزين والتحقق من أوضاعهم الصحية وتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة للإفراج عنهم.