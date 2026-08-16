ايران: واشنطن وتل أبيب فشلتا في تحقيق أهدافهما التسعة

وقال قاليباف إن خاضت "حرباً غير عادلة" بقيادة وإسرائيل، مؤكداً أن الشعب الإيراني صمد وواجهها، فيما وصف مذكرة التفاهم بين وواشنطن بأنها "وثيقة فخر وانتصار" لتثبيت مكاسب إيرانية دبلوماسياً.وأقرّ في الوقت ذاته بأن المسؤولين لم ينجحوا في إيصال صورة هذا الانتصار إلى الشعب بالشكل الذي يليق به، مشيراً إلى أن الإيرانيين يدينون بهذا النصر "الإمام الشهيد"، في إشارة إلى المرشد الإيراني السابق السيد علي الخامنئي.