إيران ترصد 30 ألف دولار لمن يقتل أو يأسر جندياً أميركياً

وقال إن لن تسمح بعودة القواعد الأميركية إلى ما كانت عليه، مؤكداً أن تعتبر الوجود الأميركي في وبحر ومضيق هرمز منتهياً.ويأتي الإعلان وسط تصعيد عسكري متزايد بين إيران والولايات المتحدة، بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأميركي ترمب بشأن سيطرة على ، فيما أكدت إيران استمرار سيطرتها عليه.