تعرف على تطورات الوضع الصحي لبابا الفاتيكان

وجاء في بيان مقتضب للكرسي الرسولي صدر في اليوم الثالث عشر من دخوله المستشفى، "أمضى البابا ليلة هادئة وهو يأخذ قسطًا من الراحة الآن".وكان بيان سابق حول حالته الصحية نشر مساء الثلاثاء، أفاد بأن "الحالة السريرية للحبر الأعظم تبقى حرجة لكنها مستقرة".وأضاف البيان أن البابا خضع مساء الثلاثاء لتصوير "مجدول" بالأشعة السينية لمتابعة حالته الصحية، مشيرًا إلى أن "التشخيص يبقى متحفظًا".وأشار مصدر في الفاتيكان إلى أنه من المقرر أن تُعرف نتيجة التصوير، وهو الثالث منذ دخوله المستشفى في الـ14 من شباط/فبراير، الأربعاء.ويثير دخول البابا إلى المستشفى للمرة الرابعة منذ 2021، مخاوف جدية، بعدما عانى قائمة طويلة من المشكلات الصحية في السنوات السابقة تشمل عمليات في القولون والبطن وصعوبات في المشي.