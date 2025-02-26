البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة نواف سلام

وبدء التصويت في اللبناني على منح الثقة لحكومة نواف سلام، في وقت سابق مساء الأربعاء، لتنال حكومة الرئيس نواف ثقة بتأييد 95 نائبا من أصل 128.وعقد اللبناني لليوم الثاني على التوالي جلسات مناقشة البيان الوزاري تمهيدا لمنح حكومة نواف الثقة، وذلك بعد جلستين صباحيّة ومسائيّة الثلاثاء.وشدد في ختام جلسة الثقة أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بالعمل على حشد التأييد والدولي لإلزام إسرائيل وقف خرقها للسيادة اللبنانية.كما قال نواف قبل بدء التصويت: "لن نتهاون بالرقابة والمساءلة وسنفعّل الإدارات العامة ومحاربة الهدر والرشوة إضافة الى تحسين أوضاع الموظفين كما يترتب علينا تحسين أوضاع العسكريين وسنعمل على إعداد مشاريع جديدة".وشدد سلام: "نعم نحن حكومة متضامنة وسنعمل على تأكيد ذلك في سلوكنا وسنعتمد لغة الحوار وسنغلّب المصلحة الوطنية العليا في عملية الإصلاح وبناء الدولة".