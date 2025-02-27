بلدية غزة: 55 مليون طن من الركام نتيجة الحرب

وقال البلديات في ختام اجتماع طارئ عقد في في بيان نشره على الإلكتروني: "مع استمرار الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية التي امتدت على مدار 15 شهرًا، فإن بلديات قطاع يؤكد أن البلديات تواجه عجزًا عن الاستجابة الفعالة بسبب نقص المعدات والإمكانات الأساسية".وطالب الاتحاد "بتوفير الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة للتعامل مع نحو 55 مليون طن من الركام المنتشر في كافة محافظات قطاع غزة، والذي يشكل عائقًا خطيرًا أمام إعادة الحياة إلى وإعادة تأهيل المرافق العامة والشوارع المغلقة".ودعا إلى "توفير مواد البناء لتمكين البلديات من إعادة إصلاح البنية التحتية وإعادة ما يمكن من المرافق الخدمية".ولفت الاتحاد إلى أنّ "قطاع يواجه أزمات صحية وبيئية غير مسبوقة جراء الدمار الواسع في البنية التحتية وتفاقم الأزمات الصحية والبيئية، بفعل طفح المياه العادمة في المناطق المنخفضة وتسربها إلى الشوارع والمنازل، ما يهدد حياة المواطنين بسبب انتشار الأمراض والأوبئة، إضافة إلى تراكم 360 ألف طن من النفايات نتيجة توقف عمل آليات جمع وترحيل النفايات بسبب تدمير الاحتلال الإسرائيلي لآليات البلديات ونقص الوقود ومنع الوصول إلى مكب النفايات".وأكد أن "بلديات قطاع تعمل ضمن إمكانات شبه معدومة في ظل هذه الكارثة، وتبذل جهودًا كبيرة رغم المخاطر والصعوبات، ما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لإدخال المعدات والاحتياجات للبلديات حتى تتمكن من استعادة جزء من الخدمات الضرورية ومنع تدهور الأوضاع إلى مستويات أكثر خطورة".وطالب كافة الجهات الدولية والإغاثية والمنظمات الإنسانية والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، "بالتدخل الفوري لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون كوارث إنسانية وبيئية وصحية غير مسبوقة قد لا يمكن احتواؤها".