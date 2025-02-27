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بلدية غزة: 55 مليون طن من الركام نتيجة الحرب
دوليات
2025-02-27 | 08:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
170 شوهد
أكد
اتحاد
بلديات قطاع غزة، اليوم الخميس، أن حجم الدمار نتيجة الحرب الإسرائيلية التي امتدت على مدار 15 شهرًا بلغ نحو 55 مليون طن من الركام في كافة محافظات القطاع.
وقال
اتحاد
البلديات في ختام اجتماع طارئ عقد في
غزة
في بيان نشره على
موقعه
الإلكتروني: "مع استمرار الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع
غزة
نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية التي امتدت على مدار 15 شهرًا، فإن
اتحاد
بلديات قطاع
غزة
يؤكد أن البلديات تواجه عجزًا عن الاستجابة الفعالة بسبب نقص المعدات والإمكانات الأساسية".
وطالب الاتحاد "بتوفير الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة للتعامل مع نحو 55 مليون طن من الركام المنتشر في كافة محافظات قطاع غزة، والذي يشكل عائقًا خطيرًا أمام إعادة الحياة إلى
المدينة
وإعادة تأهيل المرافق العامة والشوارع المغلقة".
ودعا إلى "توفير مواد البناء لتمكين البلديات من إعادة إصلاح البنية التحتية وإعادة
إعمار
ما يمكن من المرافق الخدمية".
ولفت الاتحاد إلى أنّ "قطاع
غزة
يواجه أزمات صحية وبيئية غير مسبوقة جراء الدمار الواسع في البنية التحتية وتفاقم الأزمات الصحية والبيئية، بفعل طفح المياه العادمة في المناطق المنخفضة وتسربها إلى الشوارع والمنازل، ما يهدد حياة المواطنين بسبب انتشار الأمراض والأوبئة، إضافة إلى تراكم 360 ألف طن من النفايات نتيجة توقف عمل آليات جمع وترحيل النفايات بسبب تدمير الاحتلال الإسرائيلي لآليات البلديات ونقص الوقود ومنع الوصول إلى مكب النفايات".
وأكد أن "بلديات قطاع
غزة
تعمل ضمن إمكانات شبه معدومة في ظل هذه الكارثة، وتبذل جهودًا كبيرة رغم المخاطر والصعوبات، ما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لإدخال المعدات والاحتياجات
الأساسية
للبلديات حتى تتمكن من استعادة جزء من الخدمات الضرورية ومنع تدهور الأوضاع إلى مستويات أكثر خطورة".
وطالب كافة الجهات الدولية والإغاثية والمنظمات الإنسانية والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، "بالتدخل الفوري لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون كوارث إنسانية وبيئية وصحية غير مسبوقة قد لا يمكن احتواؤها".
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