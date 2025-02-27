بنداء تاريخي.. أوجلان يعلن حل حزب العمال الكردستاني

وقال في بيان قرأ في مؤتمر يدعو إلى السلام أن "رسالة الحزب هي السلام، لافتا الى ان حزب تأسس في فترة عصيبة".واوضح أن "الحزب تأسس في فترة إنكار للوجود الكردي، وكان الأكراد حينها مضطرين لتشكيل حزب لمواجهة التحديات".إلى ذلك شدد بيان على "ضرورة أن تلقي جميع الجماعات المسلحة أسلحتها".