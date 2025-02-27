النمسا تدرس حظر ارتداء الحجاب

وجاء في البرنامج الحكومي للأحزاب الثلاثة، "حزب الشعب النمساوي" المحافظ، والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب "نيوس" الليبرالي، أن العمل جار على وضع حظر بهذا الخصوص لحماية الفتيات من "العزل والقمع".يذكر أن الأحزاب الثلاثة التي اتفقت على فيما بينها لتشكيل ائتلاف حكومي جديد في النمسا، تخطط لاتخاذ سلسلة من الإجراءات في مجالي والاندماج.ومن بين هذه الإجراءات، سيتم "بأثر فوري وبشكل مؤقت" وقف لم شمل أقارب الحاصلين على حق في البلاد.ولمنع طالبي المرفوضين من الاختفاء، سيتم إيواؤهم مستقبلا في مراكز خاصة بإجراءات إعادتهم إلى أوطانهم. ونوه البرنامج إلى أنه سيتم ضمان توفير سكن آدمي في هذه المراكز، مع أخذ احتياجات الأطفال بعين الاعتبار.وفي ظل الهجوم الأخير الذي وقع في مدينة فيلاخ وصنفته السلطات على أنه هجوم "إرهابي"، ومحاولة إحباط هجوم آخر مشتبه به في فيينا، تعتزم الأحزاب الثلاثة المنتمية إلى تيار الوسط، تشديد القانون الجنائي من أجل تعزيز محاربة التطرف الديني، مثل "الإسلام السياسي".