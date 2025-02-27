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النمسا تدرس حظر ارتداء الحجاب
دوليات
2025-02-27 | 15:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
202 شوهد
تدرس الحكومة
النمساوية
المقبلة منع الفتيات دون سن 14 عاما من ارتداء الحجاب.
وجاء في البرنامج الحكومي للأحزاب الثلاثة، "حزب الشعب النمساوي" المحافظ، والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب "نيوس" الليبرالي، أن العمل جار على وضع حظر بهذا الخصوص لحماية الفتيات من "العزل والقمع".
يذكر أن الأحزاب الثلاثة التي اتفقت على
التعاون
فيما بينها لتشكيل ائتلاف حكومي جديد في النمسا، تخطط لاتخاذ سلسلة من الإجراءات في مجالي
اللجوء
والاندماج.
ومن بين هذه الإجراءات، سيتم "بأثر فوري وبشكل مؤقت" وقف لم شمل أقارب الحاصلين على حق
اللجوء
في البلاد.
ولمنع طالبي
اللجوء
المرفوضين من الاختفاء، سيتم إيواؤهم مستقبلا في مراكز خاصة بإجراءات إعادتهم إلى أوطانهم. ونوه البرنامج إلى أنه سيتم ضمان توفير سكن آدمي في هذه المراكز، مع أخذ احتياجات الأطفال بعين الاعتبار.
وفي ظل الهجوم الأخير الذي وقع في مدينة فيلاخ وصنفته السلطات
النمساوية
على أنه هجوم "إرهابي"، ومحاولة إحباط هجوم آخر مشتبه به في فيينا، تعتزم الأحزاب الثلاثة المنتمية إلى تيار الوسط، تشديد القانون الجنائي من أجل تعزيز محاربة التطرف الديني، مثل "الإسلام السياسي".
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