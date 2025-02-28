السعودية وعمان تعلنان يوم غد اول ايام رمضان

وثبت رؤية شهر رمضان في مرصدي سدير وتمير، وذلك بعدما أعلن المترائين في مساء اليوم الجمعة عن بدء ترائي شهر رمضان في وحوطة سدير.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، حجبت غيوم كثيفة السماء في قبل أن يصفو الجو، كما قال أحد المترائين في أن الأجواء تميل إلى رؤية الهلال، والغيوم المتقطعة ستسمح برؤية الشهر الكريم خلال الدقائق القادمة.وكانت العليا في دعت إلى تحري شهر رمضان مساء يوم الجمعة 28 فبراير/شباط الجاري الموافق للتاسع والعشرين من شهر .