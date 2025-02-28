موسكو تعلن تعيين سفير جديد لدى واشنطن

وقالت الوزارة في بيان: "قدم الجانب الأمريكي مذكرة اتفاق تعيين مدير قسم شمال الأطلسي بوزارة الخارجية دارتشيف سفيرا فوق العادة ومفوضا جديدا لروسيا لدى الولايات المتحدة".وأضافت الوزارة أنه "تم الاتفاق على ذلك خلال اجتماع الوفدين والأمريكي في إسطنبول أمس الخميس، حيث مثلت نائبة مساعد وزير الخارجية سوناتا كولتر".ومن المنتظر أن يصل دارتشيف إلى لمباشرة مهامه في المستقبل القريب.