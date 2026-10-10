الامارات تعلن إنقاذ 22 شخصا إثر حريق ناقلة نفط في الخليج

وأوضح الإماراتي، في بيان على منصة "إكس"، أن عملية الإنقاذ جاءت عقب تلقي مجموعة حرس السواحل التابعة له، بلاغا من طاقم الناقلة يفيد باندلاع حريق على متنها.وأكد أن الفرق المختصة باشرت على الفور إجراءات الاستجابة والتعامل مع البلاغ، وتمكنت من تحديد موقع الناقلة والوصول إليها وإنقاذ أفراد طاقمها البالغ عددهم 22 شخصا من جنسيات آسيوية.