بالأرقام.. البنتاغون يرفع حصيلة خسائره في حرب إيران

كما بلغ عدد الجنود الأمريكيين المصابين خلال الحرب 865 جنديا حتى 9 أكتوبر الجاري، أي بزيادة أربعة جنود عن الرقم السابق.وذكرت مجلة "إنترسبت" الأمريكية مؤخرا في تقرير لها أن وزارة الحرب الأمريكية لا تزال ترفض توضيح التناقضات في إحصائيات خسائر الحرب ضد ، مشيرة الى أن الإحصائيات الرسمية لا تقدم صورة كاملة عن الخسائر البشرية التي لحقت بالقوات الأمريكية.وفي مطلع سبتمبر الماضي، أفادت بيانات الخسائر الصادرة عن البنتاغون بأن عدد المصابين من العسكريين الأمريكيين ارتفع منذ بدء الصراع مع إيران، بمن فيهم القتلى والجرحى، إلى 838 شخصا.