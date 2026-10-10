رئيس مايكروسوفت يحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي: حان وقت التريث

وأكد ناديلا ضرورة الفصل بين قدرات وسلطة اتخاذ القرار، مع فرض ضوابط بشرية وتقييد الصلاحيات وإخضاع الأنظمة لاختبارات مستمرة، لضمان إمكانية احتوائها وإيقافها عند حدوث أي خلل.وشدد على أهمية الشفافية وتسجيل الأنشطة والإفصاح عن الحوادث، محذراً من الاعتماد على نموذج واحد للتحقق من النتائج أو مراقبة نفسه.وخلص ناديلا إلى أن النظام الأكثر موثوقية للذكاء الاصطناعي هو الذي يتيح للبشر تقليل اعتمادهم على الثقة بالنموذج، مع إبقاء الرقابة والسيطرة خارج نطاقه، في ظل تصاعد المخاوف بشأن مخاطر الأنظمة المتقدمة وقدرتها على تجاوز القيود المفروضة عليها.