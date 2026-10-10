ترامب يعلق على الهجوم الذي استهدف مطار الرياض

وقال في كلمة له، "علمت للتو بوقوع هجوم على مطار وسأتخذ قرارا".

وأضاف "ربما نشارك بالضربات على الحوثيين وسندرس الأمر".

وكان مصدر دبلوماسي أفاد، السبت، بأن صاروخاً أُطلق من أصاب في العاصمة ، فيما تحدث مصدر طبي عن إصابة العشرات، بينهم خمسة على الأقل في حالة خطرة.



ونقلت وكالة "فرانس برس" عن شهود عيان سماع دوي انفجار ومشاهدة جرحى وعمليات إخلاء داخل المطار، في حين لم تصدر السلطات تأكيداً رسمياً للحادثة، ولم يتبن الحوثيون الهجوم.