ترامب يدعو لاختيار رئيس جديد لأوكرانيا

وقال للصحفيين في : "أقترح أن يختاروا قائدا جديدا قادرا على التوصل إلى اتفاق"، مضيفا أن "لسبب ما لا يفعل ذلك أبدا".وتابع: "أعتقد أن الوقت حان لأن يكون لأوكرانيا رئيس جديد"، معتبرا أن زيلينسكي أضاع فرصا عديدة لإنهاء الحرب.وفي انتقاد للهجمات الأوكرانية على منشآت النفط الروسية، قال ترامب مخاطبا زيلينسكي: "من الأفضل له أن يتوقف". وجاء التحذير غداة إعلانه اتفاقا مع الرئيس الروسي لتوفير كميات إضافية من للأسواق العالمية.وجدد ترامب قوله إن الحرب لم تكن لتندلع لو كان رئيسا للولايات المتحدة عام 2022، محملا ما وصفه بـ"عدم الكفاءة" مسؤولية اندلاعها.وكان زيلينسكي قد انتقد، الجمعة، قرار ترامب تعليق العقوبات على الديزل الروسي، واصفا إياه بأنه "ليس عادلا ولا نزيها".