أردوغان: تركيا دخلت مرحلة جديدة في جهودها للقضاء على الإرهاب

وقال أردوغان في تصريحات: "اعتبارا من أمس، دخلنا مرحلة جديدة في الجهود المبذولة من أجل خالية من الإرهاب".وأضاف: "واجبنا الأساسي تجاه شعبنا هو إرساء وتعزيز مناخ حاضن وجامع في بلدنا، لا يشعر فيه أحد بالإقصاء".ولفت إلى أن أمام فرصة لاتخاذ خطوة تاريخية نحو إنهاء التهديدات الإرهابية، قائلاً: "لدينا فرصة لاتخاذ خطوة تاريخية نحو هدف هدم جدار الإرهاب الذي بُني بين أُخوّتنا، يمتد تاريخها إلى ألف عام".وجاءت تصريحات أردوغان بعد يوم من دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، حزبه إلى إلقاء السلاح وحل نفسه، مع تحمله "المسؤولية التاريخية" إزاء ذلك.وكان عمر تشيليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في الذي يتزعمه أردوغان قد أكد ضرورة حل جميع المنظمات الكردية في سوريا والعراق نفسها وإلقائها سلاحها، تلبية لدعوة أوجلان.وشدد على أن "تركيا لن تسمح باستمرار استخدام القوى الاستعمارية المنظمات الإرهابية لتهديد أمنها وأمن المنطقة وأن كل من سيبقى يحمل السلاح من هذه المنظمات تحت أي اسم كان، سيجد الجمهورية التركية بمواجهته".من جانبه، صرح قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، بأن دعوة أوجلان، "موجهة لمقاتلي الحزب، ولم تكن مباشرة لمنطقتنا" في إشارة إلى سوريا.وأضاف: "أعتقد أن وقف إطلاق النار بين حزب العمال الكردستاني وتركيا وإرساء السلام سيؤثر على منطقتنا أيضا".ويعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية من قبل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وقد حارب الدولة التركية منذ ثمانينيات القرن الماضي، وسقط عشرات الآلاف من القتلى في النزاع.وكانت والحزب قد اقتربتا من التوصل إلى اتفاق سلام من قبل. وقبل عقد من الزمان، انهارت المفاوضات بعد أن اكتسبت الأحزاب الكردية قوة سياسية، مما أضعف حزب العدالة والتنمية الحاكم.وقد أدى ذلك إلى حملة قمع من قبل قوات الأمن التركية، مما أجبر العديد من مقاتلي الحزب على الانتقال إلى سوريا والانضمام إلى وحدات حماية الشعب.