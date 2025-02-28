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أردوغان: تركيا دخلت مرحلة جديدة في جهودها للقضاء على الإرهاب
دوليات
2025-02-28 | 13:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
607 شوهد
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده دخلت مرحلة جديدة في جهودها للقضاء على الإرهاب، مؤكدا أن
الهدف
هو تعزيز الوحدة الوطنية وإرساء مناخ جامع لا يشعر فيه أي فرد بالإقصاء.
وقال أردوغان في تصريحات: "اعتبارا من أمس، دخلنا مرحلة جديدة في الجهود المبذولة من أجل
تركيا
خالية من الإرهاب".
وأضاف: "واجبنا الأساسي تجاه شعبنا هو إرساء وتعزيز مناخ حاضن وجامع في بلدنا، لا يشعر فيه أحد بالإقصاء".
ولفت إلى أن
تركيا
أمام فرصة لاتخاذ خطوة تاريخية نحو إنهاء التهديدات الإرهابية، قائلاً: "لدينا فرصة لاتخاذ خطوة تاريخية نحو هدف هدم جدار الإرهاب الذي بُني بين أُخوّتنا، يمتد تاريخها إلى ألف عام".
وجاءت تصريحات أردوغان بعد يوم من دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، حزبه إلى إلقاء السلاح وحل نفسه، مع تحمله "المسؤولية التاريخية" إزاء ذلك.
وكان عمر تشيليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في
تركيا
الذي يتزعمه أردوغان قد أكد
اليوم الخميس
ضرورة حل جميع المنظمات الكردية في سوريا والعراق نفسها وإلقائها سلاحها، تلبية لدعوة أوجلان.
وشدد على أن "تركيا لن تسمح باستمرار استخدام القوى الاستعمارية المنظمات الإرهابية لتهديد أمنها وأمن المنطقة وأن كل من سيبقى يحمل السلاح من هذه المنظمات تحت أي اسم كان، سيجد الجمهورية التركية بمواجهته".
من جانبه، صرح قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، بأن دعوة أوجلان، "موجهة لمقاتلي الحزب، ولم تكن مباشرة لمنطقتنا" في إشارة إلى
كردستان
سوريا.
وأضاف: "أعتقد أن وقف إطلاق النار بين حزب العمال الكردستاني وتركيا وإرساء السلام سيؤثر على منطقتنا أيضا".
ويعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية من قبل
تركيا
والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وقد حارب الدولة التركية منذ ثمانينيات القرن الماضي، وسقط عشرات الآلاف من القتلى في النزاع.
وكانت
تركيا
والحزب قد اقتربتا من التوصل إلى اتفاق سلام من قبل. وقبل عقد من الزمان، انهارت المفاوضات بعد أن اكتسبت الأحزاب الكردية قوة سياسية، مما أضعف حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقد أدى ذلك إلى حملة قمع من قبل قوات الأمن التركية، مما أجبر العديد من مقاتلي الحزب على الانتقال إلى سوريا والانضمام إلى وحدات حماية الشعب.
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