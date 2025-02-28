ماكرون يساند زيلينسكي بعد اجتماعه الكارثي مع ترامب

وأصبح ماكرون أول رئيس يقف في صف زيلينسكي بعد "اللقاء الناري" الذي أثار ضجة واسعة الجمعة.وعلق ماكرون على التراشق بين وزيلينسكي: "روسيا هي المعتدية وأوكرانيا هي المعتدى عليه".وشدد: "كنا على صواب في مساعدة أوكرانيا ومعاقبة قبل 3 أعوام، وسنستمر في اتخاذ هذا الموقف".وأكد الرئيس الفرنسي أن على الجميع "احترام من يقاتلون منذ البداية".وشهد المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، الجمعة، مواجهة كلامية "قوية" بين الرئيس الأميركي دونالد ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وكان الرئيسان يتحدثان أمام وسائل الإعلام، قبل أن تصبح لهجتهما قوية تجاه بعضهما البعض، حيث قال لزيلينسكي: "أنتم تقامرون بإشعال حرب عالمية ثالثة.. إما أن تبرموا اتفاقا أو أننا سنبتعد".ونقلت وكالة رويترز عن قوله لزيلينسكي إن "تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام".