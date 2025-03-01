سلاح إيراني جديد ضد الغرب عبر العراق.. ما علاقة زيارة الوزير الروسي الى بغداد قبل أيام؟

وكان وزير الطاقة الروسي قد وقع في مذكرات تفاهم قبل يومين خلال حضوره الدورة العاشرة للجنة العراقية الروسية التي عقدت في .وقال الوزير الروسي: "اليوم كان هناك مقترح من لإنشاء ممر مشترك مع إيران والعراق وروسيا، ونحن نؤيد هذا الاقتراح، وسنشكل فريق عمل مشترك وسنعمل على هذا الممر".ويأتي هذا المقترح لاكمال طريق روسي قديم بين والجنوب، يهدف الى عبور البضائع من الهند الى أوروبا عبر ايران كبديل عن طريق قناة السويس.وتقول وسائل الاعلام ان الممر يمكن ان يكون له تأثير كبير على زيادة التبادلات التجارية الإقليمية وأن يساعد في توطيد العلاقات الجيوسياسية والاقتصادية بين دول المنطقة، وخاصة إيران، ويمكن أن يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الغرب.ونقلت وسائل الاعلام الإيرانية، عن خبير في نقل البضائع والتجارة حسن كريمنيا، قوله إنه من خلال تفعيل جميع فروع ممر والجنوب، تستطيع إيران استخدام القدرات الإقليمية والعالمية مثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون والبريكس، ومن خلال إبرام اتفاقيات مشتركة في مجالات العبور والجمارك والتأمين والخدمات المصرفية مع الدول المستهدفة، يمكنها استكمال أو تعزيز روابط الاتصال لهذه الممرات.من ناحية أخرى، ستدعم الأطراف المتعاقدة التنسيق الوثيق في المنظمات الدولية لصناعة النقل، وستخلق تعاونًا متبادل المنفعة بين الهيئات التنفيذية في مجال النقل والشركات، وستسهل مشاركتها في الأحداث الدولية لصناعة النقل.