تحذير أممي من عودة الأعمال العدائية في غزة: ستكون كارثية

حذرت الأمم المتحدة، السبت، من عودة الأعمال العدائية في قطاع غزة، معتبرة أنها ستكون كارثية.​

وقال المتحدث باسم العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، "عودة الأعمال العدائية في ستكون كارثية"، مشيرا الى أن "غوتيريش يدعو الأطراف لإيجاد طريقة للمضي للمرحلة التالية من الاتفاق".

وأضاف "غوتيريش يتابع التطورات في مع وصول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار لنهايتها"، مردفا "الأمين العام يدعو إلى تهدئة الوضع المقلق في الضفة المحتلة على وجه السرعة".



وفي (15 كانون الثاني 2025) تم الإعلان عن التوصل لاتفاق بين حركة حماس و"إسرائيل" لوقف إطلاق النار في قطاع وتبادل الأسرى والرهائن، وذلك بعد وساطة مشتركة قادتها الأمريكية وقطر ومصر.