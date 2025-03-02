بزشكيان: كنت مستعدا للحوار مع أمريكا.. لكن المرشد الأعلى "رفض"

وقال بزشكيان امام الإيراني، إن “ يضيق الخناق اقتصادياً والعقوبات يوماً بعد يوم ولدينا برامج للخروج من هذا الوضع"، مشيرا الى انه "نحن في حالة حرب شاملة مع ويجب أن نستعد لذلك بدلاً من لوم بعضنا بعضاً".تابع: “اعتقدتُ أن الحوار سيكون الخيار الأفضل لكن بعدما رفض الحوار مع سنلتزم بتوجيهاته".وأضاف أن سياسة الحكومة يجب أن تتوافق مع موقف المرشد الأعلى علي بشأن هذه القضية .