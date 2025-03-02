مصر تدخل على خط التهديدات الإسرائيلية لسوريا.. ما علاقة الدرزية؟

وقال عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا سُويتشا، بالقاهرة اليوم، إنهما اتفقا على "رفض الاحتلال والعدوان الإسرائيلي للأراضي السورية تحت أي ذريعة أو مبرر حتى ولو كان لذرائع إنسانية لحماية حقوق أقليات بعينها"، مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها.وأشار الوزير المصري، إلى تناوله مع المسؤولة الأوروبية الأوضاع في وضرورة مكافحة الإرهاب وإطلاق عملية سياسية شاملة.وكان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أصدرا تعليمات للجيش بالاستعداد للدفاع عن الدروز القاطنين في مدينة جرمانا المتاخمة لدمشق، بعد تعرضهم لهجوم من قبل القوات السورية الجديدة.وجاء في بيان عن نتنياهو وكاتس: "لن نسمح للنظام للإسلام المتطرف في بإلحاق الأذى بالدروز.. إذا أساء النظام إلى الدروز، فسوف نؤذيه"، وفق تعبيرهما.كما صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أمس بأن "بلاده تحظى بعلاقات جيدة مع طائفة الموحدين الدروز"، وأن "على النظام السوري احترام هذه الطائفة".وجاءت التصريحات الإسرائيلية في أعقاب إعلان الأمن السوري تنفيذ عمليات أمنية لملاحقة مطلوبين في المدينة بعد مقتل أحد عناصره في إطلاق للنار.ويقطن مدينة جرمانا مختلف مكونات الشعب السوري، فيما يشكل الدروز والمسيحيون الغالبية العظمى منهم.كما نزح إليها آلاف السوريين من مختلف المدن والمحافظات، فرارا من الدمار الذي شهدته مناطقهم.