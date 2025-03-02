سوريا.. تطور جديد يخص أحداث مدينة جرمانا

وقال طحان: "بدأت قواتنا الانتشار داخل مدينة جرمانا، وذلك بعد رفض المتورطين في اغتيال الشهيد بإذن الله أحمد الخطيب، العامل في أنفسهم، حيث سنعمل على إلقاء القبض عليهم لتقديمهم للقضاء العادل"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".وأضاف: "ستعمل قواتنا على إنهاء حالة الفوضى والحواجز غير الشرعية التي تقوم بها خارجة عن امتهنت عمليات الخطف والقتل والسطو بقوة السلاح".وتابع: "رفض المسلحون الخارجون عن جميع الوساطات والاتفاقات، ونحن بدورنا أكدنا أنه لن تبقى بقعة جغرافية سوريّة خارج سيطرة مؤسسات الدولة، وقد لمسنا من أهالي مدينة جرمانا تعاوناً كبيراً في هذا الشأن".يذكر أن مدينة جرمانا السورية في ريف دمشق شهدت توترا في الأيام الثلاثة الأخيرة، حيث وقعت اشتباكات جديدة فيها مساء أمس السبت بين الأمن العام ومجموعات مسلحة.