خدمة هي الأولى من نوعها داخل المسجد الحرام خلال رمضان

نيوز – دولي

أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لأول مرة التشغيل التجريبي لخدمة "التحلل من النسك" داخل المسجد الحرام خلال شهر رمضان لعام 1446هجري (2025).

وأوضحت الهيئة أن "هذه الخدمة تأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتقديم حلول نوعية تساهم في تجربة المعتمرين".

وتمكن الخدمة المعتمرين من التحلل من النسك "قص الشعر" عبر (5) مواقع مقابل منطقة المروة، ضمن عربات يمكنها التحرك في حال زيادة الحشود والتدفقات، يشرف عليها فريق متخصص وذو خبرة في تقديم الخدمة، بأدوات معقمة بالكامل، مما يضمن تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكدت الهيئة أنها "تعمل على تطوير الخدمات داخل الحرمين الشريفين، عبر استحداث العديد من الخدمات مع التزامها بمعايير الجودة والكفاءة، لتقديم تجربة متميزة لقاصدي المسجد الحرام".