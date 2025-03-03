المحارب القديم.. وفاة الروسي فيودور روساكوف عن عمر ناهز 104 أعوام

وكتب ألكسندر نوفيكوف عمدة مدينة سمولينسك في نعوة المحارب القديم: "بطلنا كان رمزا للشجاعة والوفاء لوطنه، رحل وترك إرثا مشرقا وذكرى ناصعة في قلوب كل من عرفه".وأضاف أن فيودور روساكوف واجه فظائع الحرب مباشرة بعد إنهائه تعليمه المدرسي، وأدى أول مهمة قتالية له بإيصال وثائق مهمة إلى قائد وحدة عسكرية فقد الاتصال بها.وتخرج روساكوف من مدرسة الدبابات وواصل الخدمة قائد دبابة، وشارك في تحرير بروسيا وبولندا، وعاش في صفوف الجيش الأحمر الذي اجتاح ألمانيا، وبعد الحرب عاد إلى سمولينسك، وعمل في قسم مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية.وكشف الأمن الفيدرالي في سمولينسك أن قضية حياة فيودور روساكوف كانت الوصول إلى النازيين الذين قتلوا أفراد أسرته وعددا من أقربائه.ففي فبراير 1943 أحرق المتعاونون مع النازيين قريته ونفذوا مذبحة وحشية ضد المدنيين، وكان بينهم أمه وأخوته وأبناء أخوته.ونقل الأمن الفدرالي عن روساكوف قوله: "عاهدت نفسي أن أجد وأعاقب هؤلاء المجرمين، وأن أضع نصبا تذكاريا لضحاياهم في القرية... لقد وفيت بالوعدين، ووجدت المتعاونين مع النازيين، ووضعت نصبا تذكاريا في قريتي كتبت عليه أسماء 147 ضحية، رغم أن عدد الضحايا كان أكبر بكثير".