ترامب يوجه رسالة للمسلمين

نيوز – دولي

هنأ الرئيس الأميركي ترامب، بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال في بيان مكتوب اليوم الاثنين: "أرسل أطيب تحياتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".

وأكد أن الحريات جزء لا يتجزأ من أسلوب الحياة في الأميركية.

وأضاف: "نؤكد عزمنا على بناء مستقبل من السلام والاعتراف بالكرامة المطبوعة على كل روح بشرية".