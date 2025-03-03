ترامب يحدد موعد الرسوم على كندا والمكسيك ويوقف مساعدة أوكرانيا

اعلن الرئيس الأمريكي ترامب، الاثنين، أن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك سيبدأ تطبيقها يوم غد الثلاثاء.









وأضاف "الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك سيبدأ تطبيقها الثلاثاء وأدعو الشركات في كندا والمكسيك إلى الاستثمار في الولايات المتحدة". وقال في له، "استثمارات شركة TSMC الإجمالية في ستبلغ 165 مليار دولار على الأقل واستثمارات شركة TSMC في ستوفر 20 ألفا إلى 25 ألف وظيفة".وأضاف "الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك سيبدأ تطبيقها الثلاثاء وأدعو الشركات في كندا والمكسيك إلى الاستثمار في الولايات المتحدة".

ولفت الى أن "اتفاق المعادن مع أوكرانيا للولايات المتحدة ونحتاج إلى معادن أوكرانيا ضمن صناعاتنا"، مشددا بالقول "أريد أن تنتهي الحرب في أوكرانيا بسرعة وألا تستمر لسنوات".

وسبق أن أعلن ترامب، أن رسوما جمركية بنسبة 25% أمر بفرضها على المكسيك وكندا، مشيرا إلى أن لا تزال تتدفق إلى من .

بدوره، أعلن في البيت الأبيض أن الرئيس أمر بتجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا في أعقاب المشادّة العلنية التي وقعت بينه وبين نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضوي الجمعة وتابع وقائعها العالم أجمع.



وقال المسؤول طالباً عدم نشر اسمه "نحن نجمّد ونراجع مساعداتنا للتأكّد من أنها تساهم في التوصل إلى حل"، مشدداً على أن "بحاجة لأن يلتزم شركاؤنا أيضا بتحقيق الهدف" المتمثّل في إبرام اتفاق سلام بين موسكو وكييف، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.



